РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Волонтеры Подольска провели субботник на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны на кладбище Красная горка, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мухамеджанов по приглашению активистов движения «Волонтеры Победы» в городском округе Подольск совместно с депутатом совета округа Сергеем Кулевым принял участие в субботнике.

Уборку активисты, волонтеры и общественники проводили на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны на городском кладбище «Красная горка».