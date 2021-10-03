РИАМО - 3 окт. На станции «Смоленская» Арбатской-Покровской линии метрополитена на крыше вагона был человек, его оттуда сняли сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.

Поезда на данной ветке следуют по графику.

В пресс-службе метро уточнили, что во время остановки поезда несколько следующих составов немного уменьшили скорость для соблюдения интервала.

Пассажиров подземки попросили быть внимательными и соблюдать правила пользования метро. Находиться вне поезда во время движения составов смертельно опасно.

По сообщениям СМИ, мужчина проехал на крыше поезда несколько станций.