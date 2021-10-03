РИАМО - 3 окт. Пожарные ликвидировали открытое горение в нежилом здании на улице Мира в поселке Воровского Богородского городского округа, его площадь составила 3,5 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:59 1 октября. По данным очевидца, задымление наблюдалось внутри склада ООО «Скуп Храпуново».

На месте ЧП было создано 4 участка тушения огня. В 06:05 воскресенья пожар локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м. В 15:29 ликвидировали открытое горение.

В тушении возгорания принимают участие 116 человек и 36 единиц техники.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 52 пожара. Их ликвидировали 455 человек и 130 единиц техники.