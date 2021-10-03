РИАМО - 3 окт. Заметное понижение температуры и первые морозы прогнозируются в столице после 20 октября, сообщает «Вечерняя Москва».

Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что сейчас в мегаполисе установилась довольно однородная погода.

«Середина недели по дневным показателям пока самая теплая. Ясная погода сохранится в том числе и на будущей неделе. Пожалуй, первое серьезное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября», — уточнила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о «барической горе» - аномально высоком атмосферном давлении. Ее пик ожидается 6-7 октября, в эти дни атмосферное давление может подняться до 767 мм рт. ст.

Причиной повышения атмосферного давления стал антициклон, который расположился над территорией европейской части страны.

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