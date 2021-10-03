РИАМО - 3 окт. В честь 126-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина на портале «Музейная Москва онлайн» представили посвященную поэту выставку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На виртуальной выставке представлено свыше 220 экспонатов, в том числе архивные фотографии, копии рукописей, литографии, личные вещи Есенина, оцифрованные обложки его книг. Так, все желающие могут увидеть кабинетное кресло Есенина или его рубашку-косоворотку.

Кроме того, на виртуальной экспозиции представлена современная шелкография по мотивам последнего стихотворения поэта «До свиданья, друг мой, до свиданья», последний портрет Есенина и снимки с его похорон.

Всего на сайте «Музейная Москва онлайн» представлено порядка 700 экспозиций и онлайн-версии свыше 80 тыс. экспонатов разных направлений и тематик.

Проект «Музейная Москва онлайн» - это онлайн-каталог экспонатов музеев города. Там регулярно появляются информация о новых выставках, фото редких предметов из коллекций музеев. На портале также можно добавлять заинтересовавшие собрания в собственные альбомы.