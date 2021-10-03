РИАМО - 3 окт. Очень высокое атмосферное давление, которое бьет рекорды два дня подряд, может сказаться на самочувствии людей с пониженным и повышенным собственным артериальным давлением. Гипотоники могут чувствовать слабость и усталость, сообщила в воскресенье РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.
Ранее синоптики предупредили москвичей о «барической горе» - аномально высоком атмосферном давлении. Пик «барической горы» придется на 6-7 октября, тогда давление может подняться до 767 мм рт. ст.
По ее словам, гипотоники, то есть люди с пониженным артериальным давлением, могут чувствовать слабость, усталость и головные боли. Чтобы поддерживать себя в тонусе и быть здоровыми, следует пить крепкий сладкий чай.
Специалист добавила, что люди с повышенным артериальным давлением могут чувствовать себя более комфортно при такой погоде. Однако им все равно рекомендуют наблюдение лечащего врача, чтобы привести самочувствие в норму при необходимости.
«С этим надо научиться жить и справляться. Для этого надо наблюдаться у специалиста и понимать, что делать в тот или иной момент», - добавила Лапа.
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