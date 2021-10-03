РИАМО - 3 окт. Очень высокое атмосферное давление, которое бьет рекорды два дня подряд, может сказаться на самочувствии людей с пониженным и повышенным собственным артериальным давлением. Гипотоники могут чувствовать слабость и усталость, сообщила в воскресенье РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

Ранее синоптики предупредили москвичей о «барической горе» - аномально высоком атмосферном давлении. Пик «барической горы» придется на 6-7 октября, тогда давление может подняться до 767 мм рт. ст.

«Многие врачи говорят, что давление внешнее - это маркер здоровья внутреннего. При высоком давлении тем пациентам будет плохо, кто страдает высоким или низким давлением. То есть люди с точки зрения здоровья больные, имеющие определенные диагнозы: либо это гипертония, либо гипотония», - сказала Лапа.

По ее словам, гипотоники, то есть люди с пониженным артериальным давлением, могут чувствовать слабость, усталость и головные боли. Чтобы поддерживать себя в тонусе и быть здоровыми, следует пить крепкий сладкий чай.

Специалист добавила, что люди с повышенным артериальным давлением могут чувствовать себя более комфортно при такой погоде. Однако им все равно рекомендуют наблюдение лечащего врача, чтобы привести самочувствие в норму при необходимости.

«С этим надо научиться жить и справляться. Для этого надо наблюдаться у специалиста и понимать, что делать в тот или иной момент», - добавила Лапа.