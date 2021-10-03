РИАМО - 3 окт. Ветеринарные специалисты осмотрели отравившихся собак в приюте в Чехове. После лечения животные находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в приюте «Лохматая душа» в городском округе Чехов произошло массовое отравление собак. Проверку данного инцидента организовала областная прокуратура.

«Звонок главному ветеринарному врачу ветеринарной станции по городскому округу Чехов поступил 29 сентября текущего года в 08:59 от представителя приюта «Лохматая душа» Чумаковой Л.В. Она сообщила о падеже собак в количестве 13 голов. Всего поголовье приюта составляет 1,8 тыс. животных», - отметил министр.

Он добавил, что в приют выехали 6 ветеринаров. По их прибытии, выяснилось что скончались 14 собак. Были проведены необходимые осмотр и лечебные мероприятия 159 животным, у которых отмечались вялость и шаткая походка.

По его словам, 30 сентября были отправлены материалы на исключение бешенства среди животных, проведено вскрытие 2 собак.

«Также пробы корма и воды отправлены в аккредитованную лабораторию. На данный момент все животные в удовлетворительном состоянии. Итоги экспертиз ожидаем», - уточнил Воскресенский.