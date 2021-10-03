РИАМО - 3 окт. После массового отравления животных сотрудники приюта «Лохматая душа» в городском округе Чехов отдали на экспертизу корм, из-за которого могли отравиться собаки, сообщил РИАМО волонтер приюта.

По его словам, у животных начались судороги, отказывали конечности, становилось тяжелым дыхание. На данный момент погибли 15 собак.

«Это произошло после того, как они съели корм из последней партии. Мы отдали (на экспертизу - ред.) этот корм, и врачи забрали трупы животных на вскрытие», - уточнил волонтер.

Он добавил, что сотрудники приюта пока не подавали заявление в правоохранительные органы. Дальнейшие действия будут зависеть результатов экспертизы.

Также проверку по данному факту организовала подмосковная прокуратура.