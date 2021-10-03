РИАМО - 3 окт. Коронавирусная инфекция обманывает все прогнозы специалистов, сообщил главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко

«Рост мы видим. Работаем», - сообщил Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии на территории России было зафиксировано 7 586 536 случаев коронавирусной инфекции, скончались 209 918 Covid-пациентов, выздоровели 6 725 965 человек.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность ростом смертности от коронавирусной инфекции и отметили, что следят за ее динамикой.

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