РИАМО - 3 окт. Ближе к 20-м числам октября в средней полосе России, в том числе в Подмосковье и столице, ожидается похолодание, может пройти первый мокрый снег, сообщается на сайте «Метеовести».

На следующей неделе ожидается солнечная и сухая погода. Температура будет соответствовать норме. По ночам температура будет приближаться к 0 градусам, возможны небольшие заморозки в среду, четверг и пятницу. Днем температура будет достигать плюс 7-12 градусов. Ветер будет слабым, по ночам и утрам может образовываться туман.

Это будет полноценное старое бабье лето с «золотой» осенью. Продержится этот период неделю.

Во второй декаде октября станет более облачно, повысится вероятность осадков, станет холоднее. Ближе к 20-м числам октября вместе с дождем может пройти первый мокрый снег.

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