РИАМО - 3 окт. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в стране не планируют массово закрывать школы из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует (такая – ред.) ситуация», — сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что массового закрытия не планируется.

Министр добавил, что из-за Covid-19 в стране закрыто менее 0,1% общеобразовательных организаций. Каждый субъект РФ сам принимает решение о закрытии школ, исходя из ситуации с инфекцией.

С начала пандемии в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса, умерли 209 918 пациентов, выздоровели 6 725 965 человек.

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