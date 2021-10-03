РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. В центре подмосковного Подольска в воскресенье днем образовалась пробка длиной около 2 км, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено от съезда с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской.

Помимо этого, на круговом движении с улицы Матросской на Комсомольскую на карте отмечено ДТП. Движение на данном участке затруднено от съезда с Промышленного переулка до конца Комсомольской улицы.