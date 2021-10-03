РИАМО - 3 окт. Прокуратура начала проверку в связи с информацией из соцсетей о массовом отравлении собак в приюте в Чехове, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Проведение проверки поручат Чеховской городской прокуратуре. В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего, оценят соблюдение требований законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее СМИ сообщали, что в приюте в Чехове отравились свыше 150 собак, из них 14 погибли. Причиной отравления, по предварительным данным, стал корм.