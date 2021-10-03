РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 окт. В Домодедове впервые провели детские соревнования по спринту на роликах, в которых приняли участие дети в возрасте 4-14 лет, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Мероприятие прошло на спортплощадке школы №8.

«Сегодня у нас проходят соревнования по роллер-спорту в направлении «Спринт 50 метров». Первый раз мы такие соревнования проводим. Раньше был Kids cross - это преодоление трассы с препятствиями, а сейчас без препятствий прямая 50 метров на самую большую скорость», - сказал руководитель федерации роллер-спорта города Домодедово Борис Белов.

Участвовали дети в возрасте от 4 до 14 лет. Всего на соревнования записалось 66 человек.

Соревнованиями завершили сезон катания на роликах.

«Это завершение сезона, мы даже немножко перенесли их (соревнования - ред.). Они были по плану 26 сентября, но был дождь», - добавил Белов.