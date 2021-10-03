РИАМО - 3 окт. 6-7 октября атмосферное давление в столице достигнет своих максимальных показателей и составит 767 мм рт. ст. Это будет на 22 единицы выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас большая часть европейской территории РФ находится во власти антициклона, который и стал причиной аномально высокого атмосферного давления. В воскресенье атмосферное давление в столице побило рекорд для всего октября.

Так, в полночь давление составило 762,1 мм рт. ст., что уже было выше рекорда для 3 октября, установленного в 1988 году. К полудню атмосферное давление повысилось до 762,6 мм рт. ст., что стало вторым метеорологическим рекордом текущего октября.

С каждым днем атмосферное давление будет расти и на пик выйдет 6-7 октября. В эти дни жители столицы будто погрузятся на глубину барического «бункера» почти в 250 м. Это сравнимо с показателями рекордных глубин погружения без акваланга или показателями защищенных командных пунктов.

В таких условиях ожидается солнечная погода, но у гипертоников могут быть проблемы с самочувствием.

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