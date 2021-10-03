РИАМО - 3 окт. В Подмосковье и столице с 01:00 до 09:00 4 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Туман в Московском регионе в ночь на 4 октября может снизить видимость до 500-900 м.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.

4 октября в Московском регионе будет облачно с прояснениями, обойдется без осадков. Ночью местами образуется туман, температура составит 2-4 градуса. Днем будет 9-11 градусов тепла.

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