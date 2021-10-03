РИАМО - 3 окт. Из съемной квартиры на улице Металлоконструкций в Щелкове госпитализировали мужчину с колото-резаным ранением грудной клетки, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина был госпитализирован в Щелковскую районную больницу №2 ночью 2 октября.

По подозрению в нанесении ранения был задержан ранее судимый местный житель. Преступление было совершено в ходе ссоры во время совместного распития спиртных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное по п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).