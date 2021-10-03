РИАМО - 3 окт. Бывшая солистка «Тату» Елена Катина объявила, что группа воссоединится в 2022 году, сообщает газета «Известия».

«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», - написала Катина на своей странице в Instagram.

Она уточнила, что будет выступать со второй солисткой группы «Тату» Юлией Волковой.

Еще Катина рассказала, что планируется выход сериала о группе. В нем примут участие обе солистки. Премьера пройдет на одной из стриминговых площадок.

Группа «Тату» была создана в 1999 году. Она была популярна в России и зарубежных странах. Композиции группы возглавляли хит-парады в РФ, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.