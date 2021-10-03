РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 окт. В Королеве полицейские разыскивают 14-летнюю девочку Анну Романову, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Романова ушла 2 октября в 7:00 из дома на улице Карла Маркса, 5, и до сих пор ее местоположение неизвестно.

На вид Романовой 16-17 лет, ее рост — 170-174 см, у нее европейский тип лица, лицо овальное. Девочка плотного телосложения с зелеными глазами и русыми волосами ниже плеч.

Она была одета в черную куртку с капюшоном, серые штаны в клетку, бежевую толстовку с капюшоном и черные кроссовки. При себе у нее были черный рюкзак и мобильный телефон.

Полиция городского округа Королев обращается ко всем гражданам, которые располагают какой-либо информацией о девочке, с просьбой сообщить имеющиеся данные по телефонам: 8(495)511-59-00; 8(495)511-83-05; 8(495)519-98-55 или «112».