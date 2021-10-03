РИАМО - 3 окт. Среди столичных пенсионеров востребованы клубы по интересам, которые создаются в зданиях МФЦ. Это дает возможность жителям старшего возраста расширить круг знакомых, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Внутри (МФЦ - ред.) создаются клубы по типу того же «Московского долголетия», где можно заниматься огромным количеством направлений, в кружках. Это один из самых популярных проектов среди москвичей старшего поколения», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, клубы по интересам дают возможность представителям старшего поколения выйти из своих квартир и найти друзей.

Ранее Собянин сообщал, что в городе планируют расширить количество клубов для горожан старшего поколения «Мой социальный центр». До конца года их будет более 30.