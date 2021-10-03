РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Научно-производственное объединение «Луч» Подольска получило благодарность президента РФ Владимира Путина, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу коллектив НИИ НПО «Луч» (Научно-исследовательский институт «Научно-производственное объединение «Луч») удостоен благодарности президента РФ. Награду вручил руководителю предприятия Павлу Карболину генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Сердечно поздравляю прославленный коллектив системообразующего предприятия города Подольска с высокой оценкой профессионального труда, желаю неиссякаемой энергии созидания и новых свершений», - написал Пестов в Instagram.