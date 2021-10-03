РИАМО - 3 окт. Умерла помощник режиссера, проработавшая в Московском художественном театре им. А.П. Чехова почти 40 лет, Наталия Кольцова, сообщается на сайте театра.

«50% успеха спектакля – заслуга помрежа. На репетициях я возмущаюсь, кричу: «Почему все не так?! Почему свет?! Почему звук?! Что с декорацией?! Где артисты?!» А Наташа смотрит на меня своими оленьими глазами, молчит, и в этот момент я больше всего боюсь, что она ответит: «Делайте все сами», и уйдет. А я ведь на сцене без нее не могу. Но она говорит: «Сейчас все сделаем!» И происходит чудо», — говорил о Наталии Кольцовой режиссер Юрий Бутусов на премьере «Гамлета».

Наталия Кольцова выпускала и вела спектакли таких режиссеров, как Олег Ефремов, Юрий Бутусов, Евгений Гришковец, Дмитрий и Марина Брусникины, Алла Сигалова и многих других.

В последнее время Кольцова тяжело болела. МХТ выразил соболезнования семье Кольцовой – ее дочери, мужу и другим близким.

Место и время прощания с Кольцовой станут известны позднее.