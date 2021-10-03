РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Рабочие завершат благоустройство нового сквера вблизи станции Силикатная в Подольске ко Дню народного единства, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Пестов проконтролировал ход работ по благоустройству территории, прилегающей к станции Силикатная, которая входит в состав МЦД-2. Здесь создаются парковка на 300 машино-мест, посадочные площадки для обслуживания пассажиров общественным транспортом малого класса по маршруту №30 и тротуары для удобного подхода к платформе со стороны жилого квартала.

Территория будет дополнительно освещена, предусмотрена установка модульного туалета.

«Между парковкой и домом №2 по Тепличной улице ведется строительство нового сквера с устройством пешеходных дорожек, зон отдыха с разноуровневыми скамейками и декоративного освещения. Подрядной организации поручено усилить объект бригадой для производства работ по мощению», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что в сквере высадят более 130 деревьев и нескольких сотен кустарников.