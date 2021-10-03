РИАМО - 3 окт. ДТП с участием 2 машин произошло на внешней стороне Гагаринского тоннеля (в районе Ленинского проспекта) в столице, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Из-за аварии заняты две полосы движения в сторону Чурской эстакады. Машины могут проехать только по одной полосе. Движение в районе ДТП затруднено.

Водителям рекомендовали по возможности объезжать данный участок трассы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался затор длиной более 400 м.