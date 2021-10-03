РИАМО - 3 окт. В День Московской области председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал региону процветания и новых побед.

«В главный праздник региона благодарю всех, кто трудится здесь на благо и процветание области, вносит свой вклад в развитие Подмосковья! Наш регион - это место для реализации планов, уюта и комфорта», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что с каждым годом Подмосковье становится лучше. Кроме того, Московская область является лидером во многих сферах деятельности, но никогда не останавливается на достигнутом.

«Держим курс на перемены, стремимся делать все для благополучия всех, кто живет и работает в здесь. Процветай и новых побед, любимое Подмосковье! С праздником!» - добавил спикер регионального парламента.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто делает Подмосковье лучше, и поздравил жителей с Днем Московской области.

День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Его празднуют с 2001 года.