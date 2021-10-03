РИАМО - 3 окт. Из деревни Шарапово в Сергиево-Посадском округе госпитализировали мужчину с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. В нанесении ранения заподозрили ранее судимого пенсионера, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего госпитализировали вечером 1 октября. Он зарегистрирован во Владимирской области и был ранее судим.

По подозрению в совершении преступления задержан уроженец Владимирской области, пенсионер, который также был ранее судим. Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртного, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).