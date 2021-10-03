РИАМО - 3 окт. В ходе конфликта в подъезде на востоке столицы неизвестный ранил мужчину 1995 года рождения ножом в живот, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент случился по адресу: ул. 8-я Парковая, д. 26, поздно вечером 1 октября. Напавший на мужчину скрылся.

У пострадавшего повреждена печень, было диагностировано внутрибрюшное кровотечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».