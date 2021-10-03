РИАМО - 3 окт. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 1885 пациентов, всего в городе выздоровели после инфекции 1 496 227 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе подтвердили 4294 новых случая коронавируса, госпитализированы 962 заболевших. На ИВЛ находятся 393 пациента.

За сутки в Москве скончались 65 человек с пневмонией и коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе умерли 29 176 Covid-пациентов.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 646 239 случаев Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса можно в городских поликлиниках и пунктах вакцинации в общественных местах.

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