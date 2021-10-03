РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Строящуюся школу во Флотском проезде Подольска передадут для оснащения оборудованием после 15 октября, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Во всех помещениях уложено напольное покрытие, облицованы плиткой санузлы и пищеблок, установлены двери, ведется покраска стен в классах, завершается монтаж потолков, конструкций для крепления навесного оборудования в залах.

«На территории требуется ускорить мощение и асфальтировку, установку малых форм и игровых элементов. Здание будет передано для оснащения оборудованием после 15 октября», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что ввести новую школу в эксплуатацию планируется в декабре этого года.