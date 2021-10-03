РИАМО - 3 окт. В начале предстоящей недели в Московском регионе будет солнечно и без осадков, ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Температура на неделе будет достигать плюс 15 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду будет определять область антициклона. Атмосферное давление в первой половине недели может быть даже рекордно высоким. Потом оно начнет понижаться», - рассказала Позднякова.

По ее словам, дни первой половины недели будут солнечными и без осадков. Ночью температура в столице составит порядка плюс 5 - плюс 6 градусов. По области возможно понижение температуры до слабоотрицательных значений. В дневные часы в регионе ожидается плюс 9 - плюс 14 градусов. В середине недели температура составит плюс 10 - плюс 15 градусов.

«Потом атмосферное давление станет понижаться. Не исключено, что увеличится облачность, но существенных осадков мы не ожидаем. Так же, как и существенного понижения температуры», - добавила Позднякова.

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