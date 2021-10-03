РИАМО - 3 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области. Он выразил уверенность, что впереди Подмосковье ждут новые достижения.

«Это (праздник – ред.) важный повод сказать спасибо вам — нашим жителям, всем тем, кто своим трудом, упорством и неравнодушием делает регион лучше!» — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил уверенность, что впереди регион ждут новые достижения и возможности.

Воробьев также опубликовал видео, посвященное развитию Подмосковья. В нем отмечается, что Московская область стала одним из лучших регионов страны в сельском хозяйстве, туризме, образовании, экологии, цифровизации, качестве жизни. В видео также говорится о том, что в регионе появились новые возможности, но есть, куда развиваться дальше.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.