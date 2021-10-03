РИАМО - 3 окт. В столице за сутки выявили 4294 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 646 239 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее в столице ввели новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на инфекцию. Теперь для всех жителей с симптомами ОРВИ делают экспресс-тестирование на антиген к Covid-19.

Этот метод позволяет диагностировать коронавирус за 10-20 минут. В 85% случаев результат экспресс-тестов совпадает с ПЦР.

В России за сутки выявили 25 769 случаев Covid-19, умерли 890 человек с инфекцией, вылечился от коронавируса 15 391 человек.

С начала пандемии в стране выявили 7 586 536 случаев Covid-19, скончались 209 918 инфицированных, выздоровели 6 725 965 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>