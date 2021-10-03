РИАМО - 3 окт. На официальном сайте мэра Москвы начал работать новый сервис для операторов каршеринга, который поможет сделать проще процесс подачи документов и уменьшить до нуля количество используемой бумаги. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Операторы краткосрочной аренды машин теперь могут через портал подать заявку на включение в реестр операторов каршеринга, а еще получить льготные разрешения на парковку для автомобилей каршеринга в электронном виде.

Заполнить форму и подать документы на данные услуги можно по ссылке.

По данным аналитического агентства «Автостат», российская столица является первым городом в мире по парку автомобилей каршеринга.

С начала этого года услугами каршеринга в мегаполисе воспользовались более 34 млн раз.

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