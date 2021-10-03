РИАМО - 3 окт. В воскресенье в Москве был побит очередной рекорд атмосферного давления. В полночь оно поднялось до 762,1 мм рт. ст., а в 10:00 составило 762,5 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеоновости».

Эти значения выше рекорда, установленного 3 октября 1988 года. Тогда было зафиксировано давление в 761,3 мм рт. ст.

В течение дня атмосферное давление продолжит повышаться из-за антициклона.

Рекорд, установленный в воскресенье, стал вторым метеорологическим рекордом в октябре 2021 года. Суточный рекорд атмосферного давления уже был побит в субботу.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о «барической горе»: аномально высоком атмосферном давлении в первые дни октября.

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