РИАМО - 3 окт. Сделать яркие осенние снимки можно в саду имени Баумана, Парке Горького, зоне отдыха «Левобережье» и в других парках столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сад имени Баумана особенно прекрасен осенью. Популярностью у фотографов пользуются конструкции, увитые декоративным виноградом. Первая стена встречает посетителей при входе со стороны Новой Басманной улицы.

Красивые снимки также можно сделать у гарден-коттеджа в саду «Эрмитаж», на фоне кленовой аллеи в Парке Горького, на аллее влюбленных в Нескучном саду, а также у монастырской стены в Таганском парке.

Кроме того, яркие кадры получатся на набережной Химкинского водохранилища в парке «Северное Тушино», на смотровой площадке в северной части зоны отдыха «Левобережье» и на территории музея-заповедника «Коломенское».

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