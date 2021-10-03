РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорания в садовом доме и квартире округа, в результате пожаров никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В Подольске 1 октября в 23:21 поступило сообщение о пожаре в садовом доме СНТ «Солнечная поляна». Огнеборцы ликвидировали последствия возгорания 2 октября в 04:37.

В этот же день в 13:36 поступило сообщение об еще одном пожаре - в квартире на улице 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Последствия пожара ликвидировали в 15:13.

В обоих случаях никто не пострадал. В тушениях участвовали по 4 единицы техники и от 12 до 16 человек.