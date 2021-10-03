РИАМО - 3 окт. С 4 по 10 октября в столице пройдут бесплатные экскурсии по знаковым объектам жилого фонда, их проведет победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Экскурсии будут начинаться в 10:00. Всех желающих будут ждать около знаменитого Дома со львами по адресу: Ермолаевский переулок, д. 9.

Маршруты пройдут по нетуристическим улицам мегаполиса. Экскурсовод расскажет об истории столицы и архитектуре ее зданий, а также о результатах программы капремонта.

Предварительно записываться на экскурсии не нужно.

Данные прогулки организовали ко Всемирному дню архитектуры, который отметят 4 октября. Его празднуют с 1985 года.

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