РИАМО - 3 окт. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в воскресенье утром задержали и отменили 46 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 4 рейса, 2 отменили. В Домодедове 14 рейсов задержаны, 2 отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, отменены 16.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 3 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.