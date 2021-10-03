РИАМО - 3 окт. Ученые выяснили, что коронавирусная инфекция мутирует, чтобы быстрее и эффективнее заражать людей воздушно-капельным путем, сообщает газета «Известия».

К такому выводу пришли специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

В частности, они сравнили штаммы «Альфа» и «Дельта» Covid-19 с более ранними формами вируса. Так, зараженные «Альфой» могут выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители более ранних штаммов вируса.

Ученые подчеркнули, что капли, через которые передается Covid-19, оседают в легких человека и становятся опасными для его здоровья.

Штамм «Дельта» впервые появился в Индии. На сегодняшний день он является самым опасным, так как у него очень небольшой инкубационный период.

На территории РФ 97% случаев заражения Covid-19 приходится на штамм «Дельта».

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