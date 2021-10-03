РИАМО - 3 окт. Конфликт между двумя мужчинами на западе Москвы закончился поножовщиной, пострадавшего госпитализировали с раной живота, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Информация об инциденте у корпуса 3 дома 89 по улице Удальцова поступила в полицию 2 октября. По данному адресу обнаружили раненого мужчину 1977 года рождения. Его забрала скорая помощь.

Сотрудники полиции в этот же день задержали подозреваемого в нападении. Им оказался мужчина 1977 года рождения. Он рассказал, что ранил оппонента в ходе конфликтной ситуации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».