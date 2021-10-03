РИАМО - 3 окт. Ко дню рождения поэта Сергея Есенина, которое отмечают 3 октября, в библиотеке «Московской электронной школы» собрали подборку приложений о творчестве поэта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

О детстве и юношестве, а также о начале творческого пути поэта школьники могут узнать посмотрев видеолекцию.

В библиотеке «МЭШ» также доступны кадры документальной кинохроники о Есенине, кроссворд и видеосюжет.

На сегодняшний день в библиотеке «МЭШ» собрано порядка 55 тысяч сценариев уроков.