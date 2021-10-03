РИАМО - 3 окт. 9 и 10 октября в столице пройдут очные занятия программы «Школа начинающего волонтера «Включайся!», обучиться в ней смогут 80 добровольцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего с начала года в программе приняли участие более 300 человек.

«Программа »Мосволонтера« подойдет для москвичей любого возраста. Так, самому младшему ее участнику было 14 лет, а самому старшему — 73 года», - отметила глава городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Участникам надо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Они узнают об основах добровольчества и навыках, которые необходимы волонтеру. Кроме того, им расскажут, как вести себя в стрессовых ситуациях. Полученные навыки можно будет проверить в интерактивной игре.

За 7 лет в центре «Мосволонтер» о работе добровольцев узнали свыше 45 тыс. человек. В 2021 году прошло более 65 обучающих мероприятий. Следующие занятия в школе начинающего волонтера запланировано провести 13 и 14 ноября.