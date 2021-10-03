РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. В физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» Подольска во время праздника открыли беговые дорожки и спортплощадки, сообщается в группе комитета по физической культуре и спорту округа в соцсети «ВКонтакте».

На территории ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск 2 октября прошел спортивный праздник, посвященный подвигу Подольских курсантов. В нем приняли участие первый замглавы округа Виктор Чуб, исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре и спорта администрации округа Вячеслав Назаров, депутаты и многие другие.

В рамках программы состоялось открытие беговых дорожек и спортивных площадок. Более 100 человек смогли оценить качество нового покрытия.

В честь спортивного праздника прошли соревнования по спортивной ходьбе, легкоатлетическому кроссу, волейболу, стритболу, футболу среди юношеских и детских команд.