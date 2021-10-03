РИАМО - 3 окт. На территории бывшей промзоны ЗИЛ по адресу: Автозаводская улица, владение 23, появится детский сад на 300 детей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Одной из особенностей трехэтажного детского сада станет фонарь, который представляет собой небольшой каркас в форме куба, облицованный непрозрачным молочным стеклом», - рассказал главный архитектор столицы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, скрытая подсветка фонаря будет работать в темное время суток. В настоящее время рабочие приступили к строительству детского сада. Отделку здания выполнят из бордового и беленого кирпича.

Проект разработали в архитектурном бюро Speech. Внутри здания расположится блок приема пищи, зал физкультуры и занятий музыкой. На благоустроенной территории установят качели, песочницы, а также спортивные площадки.