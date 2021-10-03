РИАМО - 3 окт. В нежилом здании на улице Новой в селе Колычево городского округа Домодедово произошел пожар, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о ЧП поступила в 16:27 2 октября. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение кровли здания.

Локализацию пожара на площади 700 кв. м провели 17:00. Открытое горение потушили в 17:36. Последствия пожара ликвидировали в 01:30 воскресенья.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошло 52 возгорания. В их ликвидации принимали участие 455 человек и 130 единиц техники.