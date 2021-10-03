РИАМО - 3 окт. Сотрудники единого диспетчерского центра Московского метрополитена отработали свыше 1,5 тыс. различных инцидентов, центр начал работу 2 года назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта, главы городского Дептранса Максима Ликсутова, благодаря работе центра городские службы стали реагировать в 2,5 раза быстрее на инциденты в метро и в 3,5 раза на МЦД.

«В результате за 2 года нам удалось сэкономить более 200 часов времени пассажиров»‎, - добавил Ликсутов.

В настоящее время специалисты центра контролируют работу всего рельсового транспорта в столице. В ближайший год планируют интегрировать в систему весь пригородный железнодорожный транспорт.

Центр работает в круглосуточном режиме. В нем трудятся 250 специалистов.

Также в мегаполисе в 2023 году планируют оцифровать все значимые для организации перевозок объекты инфраструктуры.