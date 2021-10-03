РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 окт. Рабочие завершили строительство парковки на 35 машино-мест в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Подрядная организация «Ю-Строй» завершила работы по строительству парковочного пространства вблизи дома 30 по улице Садовой. Площадь парковки составила более 560 кв. м.

Ранее на указанном участке автомобили парковали на землю, вынося грязь на проезжую часть в дождливую погоду. Новая парковка позволит сохранить в чистоте дороги и решить проблему с недостаточным количеством машино-мест.

Также в ближайшее время будут проведены работы по завозу грунта и посеву травы.