РИАМО - 3 окт. В СНТ «Алешинские сады» в Богородском городском округе случился пожар в садовом доме, пострадали 3 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии поступила пожарным от очевидца в 08:00 2 октября. Дом загорелся на всей площади - 84 кв. м.

Ликвидация открытого горения произошла в 09:05. Последствия пожара устранили в 12:25.

За минувшие сутки в Московской области произошло 52 пожара. Их тушили 455 человек и 130 единиц техники.