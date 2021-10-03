РИАМО - 3 окт. Благоустройство парка «Яуза» в столице могли провести на 2-3 года раньше, но это время использовали на обсуждение проекта с жителями и экологами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы, конечно, могли быстрее все это сделать. Могли всю территорию сделать еще там 2 года тому назад или 3. Но мы каждый проект подолгу обсуждаем. С экологами, с местными жителями, проводим различного рода экспертизы, потому что это особо охраняемая природная территория», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в ходе работ важно было сделать парк привлекательным для жителей и сохранить экологический баланс на территории.

В парке создадут рекреационный маршрут, который протянется от МКАД до Ростокинского акведука. Его длина составит свыше 16 км. Данный маршрут свяжет парк «Лосиный остров», Ботанический сад, парк «Сокольники» и ВДНХ.

Кроме того, там уже появились экомаршрут, панда-парк, футбольное поле и многое другое.

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