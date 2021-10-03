РИАМО - 3 окт. В столице обновили третью часть всего гостиничного фонда, также в городе развивают туристическую отрасль, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За эти годы мы по сути дела на треть обновили «звездный» гостиничный фонд. <...> И еще порядка 20 гостиниц сейчас находятся в проектировании», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что развитие туристической инфраструктуры в столице проводят, несмотря на ситуацию с пандемией Covid-19. Гостей из других городов и регионов Москва привлекает своими парками, фестивалями и благоустроенными территориями.

За последние 10 лет на территории мегаполиса было построено свыше 60 отелей. До конца этого года запланировано ввести в эксплуатацию 7 объектов.

За первое полугодие текущего года Москву посетили 13,4 млн туристов.

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